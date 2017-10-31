Давид Сильва: "Каждую ночь молюсь на победу "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов"

Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва признался, что надеется завоевать кубок Лиги чемпионов в этом сезоне. Также испанец отметил, что готов выступать за английский клуб долгие годы.

– Я каждую ночь молюсь за победу "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов, – цитирует официальный сайт "горожан" Сильву. – Это было бы здорово. Надеюсь, мы сможем выиграть трофей в этом сезоне. Мы показываем по-настоящему красивый футбол. Хорошо действуем в каждой линии. Об этом можно судить, посмотрев наши матчи.

Мой новый контракт? Он в процессе подготовки. Надеюсь, скоро смогу подписать его. Хочу выступать за "Сити" и через 10 лет.

Напомним, Сильва выступает за "Манчестер Сити" с сезона-2010/11. За это время он провел во всех турнирах 319 матчей, забив 52 мяча. Вместе с "горожанами" он по два раза выиграл чемпионат Англии и Кубок лиги. Также он по разу завоевал Кубок и Суперкубок Англии.