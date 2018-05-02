Давид Алаба: "Бавария" заслужила выход в финал"

Защитник "Баварии" Давид Алаба прокомментировал причины поражения своей команды от "Реала" в полуфинале Лиги чемпионов. По его мнению, мюнхенцы заслужили выход в финал. "Реал" на выезде победил 2:1, а в Мадриде была зафиксирована ничья 2:2.
- Мы невероятно разочарованы. Считаю, что заслужили путевку в финал, - цитирует официальный сайт Лиги чемпионов Алабу. - Конечно, мы разбазарили уйму моментов. Но проигрываем мы тоже всей командой. И второй пропущенный мяч нас не сломил.
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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2018/matches/round=2000884/match=2021709/index.html