00:17 | Футбол — Лига чемпионов

Давид Алаба: "Бавария" заслужила выход в финал"


Защитник "Баварии" Давид Алаба прокомментировал причины поражения своей команды от "Реала" в полуфинале Лиги чемпионов. По его мнению, мюнхенцы заслужили выход в финал. "Реал" на выезде победил 2:1, а в Мадриде была зафиксирована ничья 2:2.

- Мы невероятно разочарованы. Считаю, что заслужили путевку в финал, - цитирует официальный сайт Лиги чемпионов Алабу. - Конечно, мы разбазарили уйму моментов. Но проигрываем мы тоже всей командой. И второй пропущенный мяч нас не сломил.

Реал - Бавария

 

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2018/matches/round=2000884/match=2021709/index.html

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1/2 финала
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