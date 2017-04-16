Давид Алаба: "Бавария" в предвкушении матча в Мадриде"

Защитник "Баварии" Давид Алаба после матча 29-го тура чемпионата Германии с "Байером" (0:0) посетовал на плохую реализацию. Он также отметил, что сейчас команда с нетерпением ждет ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Реалом".

– С самых первых минут мы старались играть в свою игру, – приводит официальный сайт "Баварии" слова Алабы. – В общем и целом нам это удавалось. Положительный момент заключается в том, что мы создавали моменты. К сожалению, они остались не реализованы. Чтобы уйти с поля победителями, нужно забивать. До вторника у нас осталось ещё несколько дней. Мы верим в свои силы. Мы предельно мотивированы и в предвкушении матча в Мадриде. Мы хотим отдать все силы ради успеха.