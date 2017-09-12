Дарко Миланич: "Марибор-2009? Можем повторить"

Главный тренер "Марибора" Дарко Миланич в преддверии матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Спартака" порадовался тому, что в России название его команды ассоциируется с провалом команды Гуса Хиддинка в стыковых матчах ЧМ-2010, передает спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ из Марибора. Специалист отметил, что готов к любой возможной схеме красно-белых при игре в обороне.

-Мы очень ждем игру, – сказал Миланич. – У нас есть как опытные футболисты, так и те, кто в Лиге чемпионов еще не выступал. Я как тренер с нетерпением жду стартового свистка.

-В России слово "Марибор" вызывает одну ассоциацию – провал в 2009 году, когда Словения поехала на чемпионат мира в ЮАР вместо команды Гуса Хиддинка. Та победа все еще мотивирует словенцев?

– Хорошо, что вы с уважением говорите про это время и вспоминаете его. Уверяю: мы сделаем все, чтобы повторить триумф и снова победить. Мы на это способны.

- Массимо Каррера играет в три защитника. Что скажете?

- Мы готовы к любому решению Карреры. Сколько бы ни было защитников – хоть 3, хоть 4, хоть 5.

-Как состояние травмированного лидера Даре Вршича?

-Он получил травму в последнем матче, но повреждение не очень серьезное.

-Бывший тренер "Марибора" Анте Шимунджа считает "Спартак" слабейшей команды группы.

-Не согласен. это отличная команда. Думаю, в нашей группе вообще нет того, кого можно назвать аутсайдером.

Напомним, что матч "Марибор" - "Спартак" состоится завтра, 13 сентября. Начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

"Массимо, поставь словенцев на место!"

Марибор. Здесь ожидают "Спартак"

