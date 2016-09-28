15:32 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Данилу: "Реал" зол, поскольку упустил победу в игре с "Боруссией". Теперь за это ответит "Эйбар"

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Защитник "Реала" Данилу после игры 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии" (2:2) выразил разочарованность в связи с тем, что мадридцы упустили три очка. Бразилец рассказал, что теперь команда будет готовиться к игре 7-го тура чемпионата Испании против "Эйбара".

– "Реал" всегда хочет побеждать, – цитирует Marca Данило. – Мы довольны своей игрой, но не результатом. Ничья никогда не является желанным исходом для этого клуба, но последние три матча именно так и заканчивались для нас. Думаю, это вопрос невезения. Мы упустили победу в матче с "Боруссией", теперь за это ответит "Эйбар". Будем готовиться к матчу чемпионата.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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sergey.v1968

1) при чём тут Эйбар? 2) мне кажется, ув-ый Данилу, или в последних двух турах Реал не смог выиграть? И каждый раз - вот сейчас, в следующей игре, догоним и - .... о5 не получилось. высокомерные самовлюблённые невоспитанные парни, которые логику видят только в том, чтобы кто-то отвечал за чужие поступки

16:33

Увалень

За такие пафосные заявления жизнь часто наказывает.

16:25

Москвич1985

бедный Эйбар)

15:45

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