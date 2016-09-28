Данилу: "Реал" зол, поскольку упустил победу в игре с "Боруссией". Теперь за это ответит "Эйбар"

Защитник "Реала" Данилу после игры 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии" (2:2) выразил разочарованность в связи с тем, что мадридцы упустили три очка. Бразилец рассказал, что теперь команда будет готовиться к игре 7-го тура чемпионата Испании против "Эйбара".

– "Реал" всегда хочет побеждать, – цитирует Marca Данило. – Мы довольны своей игрой, но не результатом. Ничья никогда не является желанным исходом для этого клуба, но последние три матча именно так и заканчивались для нас. Думаю, это вопрос невезения. Мы упустили победу в матче с "Боруссией", теперь за это ответит "Эйбар". Будем готовиться к матчу чемпионата.