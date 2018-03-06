Даниэле Ругани: "Ювентус" должен будет показать свой максимум, чтобы победить "Тоттенхэм"

Защитник "Ювентуса" Даниэле Ругани в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" отметил, что игроки с первых минут встречи должны будут показывать свой максимум. Он также добавил, что команда вернулась к такой защите, которой всегда славилась.

– Мы начнем с результата 2:2 в Турине, поэтому с самых первых минут должны будем показывать максимум, чтобы победить в Англии, – приводит Football Italia слова Ругани. – Наша сила в том, что мы верим до конца. Это не просто слова, это в нашем ДНК. Сейчас мы вернулись к такой защите, которой всегда славился "Ювентус".

Ответный матч "Тоттенхэм" – "Ювентус" пройдет завтра, 7 марта, и начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.