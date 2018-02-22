Даниэле Де Росси: "Рома" отлично провела первый тайм, но затем перестала играть"

Полузащитник "Ромы" Даниэле Де Росси после поражения от "Шахтера" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2) посетовал на то, что команда перестала играть после первого тайма. Также он считает, что ответная игра получится интересной.

- Мы отлично провели первый тайм, но затем перестали играть в футбол, - цитирует пресс-служба УЕФА Де Росси. - Нам нужно проанализировать игру и посмотреть, где мы недоработали. Результат оставляет нам шансы, в Риме будет отличная игра. Они приедут защищаться и контратаковать, так что нам нужно быть начеку.