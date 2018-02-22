Даниэле Де Росси: "Рома" отлично провела первый тайм, но затем перестала играть"

Полузащитник "Ромы" Даниэле Де Росси после поражения от "Шахтера" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2) посетовал на то, что команда перестала играть после первого тайма. Также он считает, что ответная игра получится интересной.
- Мы отлично провели первый тайм, но затем перестали играть в футбол, - цитирует пресс-служба УЕФА Де Росси. - Нам нужно проанализировать игру и посмотреть, где мы недоработали. Результат оставляет нам шансы, в Риме будет отличная игра. Они приедут защищаться и контратаковать, так что нам нужно быть начеку.
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http://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2018/matches/round=2000882/match=2021690/index.html#/