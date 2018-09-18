22:29 | Футбол — Лига чемпионов

Даниеле Де Росси: "Рома" может повторить прошлогодние подвиги в Лиге чемпионов"

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Полузащитник "Ромы"  Даниеле Де Росси перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Реала" заявил, что римляне могут повторить прошлогодные подвиги в этом турнире. Римский клуб дошел до полуфинала, где уступил "Ливерпулю" в двухматчевом противостоянии (6:7).

- В прошлом году группа была более жесткой, - приводит слова Де Росси Football Italia. - Нам потребуются последовательные движения, чтобы повторить прошлогодные подвиги, а также энтузиазм. В прошлом сезоне нас также критиковали после неудач, но он закончился удовлетворительно, несмотря на отсутствие трофеев. Если завтрашняя игра закончится для нас положительно, то это придаст нам уверенности.

"Рома" выступает в группе G вместе с "Реалом", ЦСКА и "Викторией" Пльзень.

Реал - Рома

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