Даниеле Де Росси: "Немногие верили в "Рому", но мы возглавляем группу"

Капитан "Ромы" Даниеле Де Росси после победы над "Челси" (3:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов отметил, что болельщики запомнят эту встречу. Он также выразил сожаление, что групповой турнир еще не закончился.

– В Риме не часто случаются большие футбольные ночи в Лиге чемпионов. Нам часто забивают, но я помню, как мы победили "Челси" несколько лет назад, – приводит Football Italia слова Де Росси. – Люди помнят об этом. И они запомнят этот матч.

Немногие верили в нас, но "Рома" возглавляет группу. К сожалению, это еще не конец, впереди два тяжелых матча. Тот же "Карабах" доказал, что готов бороться.

После четырех матчей "Рома" идет первой в таблице группы С, опережая "Челси" на одно очко.