Даниэле Де Росси: "Игроки "Ромы" обязаны верить в успех"

Полузащитник "Ромы" Даниэле Де Росси после поражения от "Ливерпуля" в 1/2 финала Лиги чемпионов (2:5) отметил, что верит в выход в финал. По его мнению, английская команда находится на одном уровне с "Барселоной", поэтому римляне могут повторить сенсацию 1/4 финала, когда они отыгрались после поражения 1:4 в первом матче.

- Можем зацепиться за то, что уже сделали в четвертьфинале. Тот успех говорит нам, что все возможно, - цитирует Mediaset Premium Де Росси. - Игроки "Ромы" обязаны верить и стараться для себя и прежде всего для людей, которые любят "Рому".

Единственное отличие в том, что против "Барселоны" была игра, в которой нам не повезло из-за сомнительных инцидентов. В Ливерпуле же мы были сильными, но затем пострадали от высокого темпа и свирепости атак.

На нас нашло затмение. Нам надо отыграть три гола. "Ливерпуль" находится на том же уровне, что и "Барселона", поэтому мы знаем, что это возможно. Это можно сделать, и мы это делали раньше. Наши фанаты верят, хотим дать им еще одну ночь, как после игры против "Барселоны".