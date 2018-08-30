Даниеле Де Росси: "Если допустить, что "Рома" - фаворит, то будут большие проблемы"

Полузащитник "Ромы" Даниеле Де Росси оценил жеребьевку группового турнира Лиги чемпионов. Римляне сыграют в группе G вместе с с "Реалом", ЦСКА и "Викторией" Пльзень.

– Группа ровная. Нам попалась самая сильная команда в мире и еще две команды, которые доставят очень много проблем, – отметил Де Росси. – Играть с "Реалом" всегда нечто невероятное. Мы поедем туда, зная, кто является фаворитом. Однако мы постараемся показать свою игру и отдать все силы.

Невозможно делать прогнозы на Лигу чемпионов. В прошлом году у нас получилось великолепно, но чтобы пройти также далеко, нужно продемонстрировать силу духа. Если допустить мысль, что мы являемся фаворитом, то будут большие проблемы с выходом из группы.