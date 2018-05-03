Даниэле Де Росси: "Если бы не ошибки арбитра, то у "Ромы" был бы шанс"

Полузащитник "Ромы"​ Даниэле Де Росси после вылета из Лиги чемпионов посетовал на ошибки арбитра. Тем не менее, он признал, что "Ливерпуль"​ мог и без них выйти в финал, но римлян лишили надежды.

– Я ясно видел игру рукой, оглянулся и подумал, что мне показалось. Спросил Эдина Джеко, на что он сказал, что не видел, поэтому я остался спокойным, – цитирует Mediaset Premium Де Росси. – Я сразу увидел это, но если бы я был одним таким на стадионе на 60 тысяч мест, рефери же был нелегко увидеть. В любом случае, не имеет значения, что я думаю.

Неназначенный пенальти был после часа игры, и у нас было еще много времени. Возможно, это изменило движение игры, возможно, "Ливерпуль" все равно вышел бы в финал, но, по крайней мере, у нас был бы шанс.

"Рома" должна выходить в полуфиналы Лиги чемпионов каждые три года, а не раз в 30 лет. Клуб будет работать, чтобы стать еще сильнее. Теперь мы все едины, едины с фанатами и можем добиться больших успехов.

Скомина признал, что допустил ошибки в матче "Рома" – "Ливерпуль" //

Скомина ошибочно назначил пенальти в ворота "Ливерпуля" //

Арбитр "забыл" назначить пенальти в ворота "Ливерпуля"