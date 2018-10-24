Даниэле Де Росси: "Если бы мы сегодня проиграли, то серьезно отдалились бы от 1/8 финала"

Полузащитник "Ромы" Даниэле Де Росси после победы над ЦСКА (3:0) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов отметил, что римляне обрели преимущество в личных встречах. Он также добавил, что в случае поражения римский клуб серьезно отдалился бы от 1/8 финала.

- Если бы мы сегодня проиграли, то серьезно отдалились бы от 1/8 финала, - приводит пресс-служба УЕФА слова Де Росси. - Таким же образом мы обрели преимущество в личных встречах. К сожалению, теперь нам играть ответный матч на поле соперника. Мы понимаем, что там будет сложнее, но туда надо ехать за победой.

Итальянский клуб одержал вторую победу и поднялся на второе место в группе, армейцы опустились на третью строчку с 4 очками в активе.

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