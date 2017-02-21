15:22 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Даниель Субашич: "Все футболисты "Монако", кроме меня, Фалькао и Глика, - дети"

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Вратарь "Монако" Даниель Субашич в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" выразил уверенность, что молодые игроки смогут принести пользу команде.

– Все футболисты "Монако", кроме меня, Фалькао и Глика, – дети, талантливые, но дети, – приводит Nice-Matin слова Субашича. – Они до сих пор ходят в ясли. Мы прошли в 1/8 финала, а значит, уже выполнили задачу и не чувствуем давления. У нас нет ярких звезд, но когда есть Лемар, Фабинью и Бернарду Силва, кто-нибудь обязательно выстрелит.

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