Даниэль Карвахаль: "Желаю Гризманну всего наилучшего, но не в играх с "Реалом"

Защитник "Реала" Даниэль Карвахаль высоко оценил талант нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна. Он пожелал французу всего хорошего, но только не в противостоянии с его клубом в полуфинале Лиги чемпионов.

– Гризманн и Криштиану Роналду? Это два разных игрока, две мировые суперзвезды, – цитирует Goal Карвахаля. – Гризманн блестящий игрок. Я надеюсь, что у него будет полная успехов карьера. Желаю ему всего наилучшего, но не в противостоянии с нами.

Матч "Реал" – "Атлетико" состоится сегодня, 2 мая, начало встречи – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.