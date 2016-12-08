Даниэль Карвахаль: "В плей-офф Лиги чемпионов никто не хочет играть против "Реала"

Защитник "Реала" Даниэль Карвахаль разочарован результатами матча группового турнира Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией" (2:2). Испанец уверен, что команда имела все шансы, чтобы одержать победу в этой встрече.

- После матча с "Боруссией" осталось горькое послевкусие, - приводит пресс-служба мадридцев слова Карвахаля. – "Реал" имел все шансы, чтобы победить в этой встрече. Во время жеребьевки нам может выпасть более серьезный соперник, чем дортмундцы, но мы прошли в 1/8 финала. Никто не хочет играть против "Королевского клуба".