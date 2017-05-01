Даниэль Карвахаль: "Надеюсь, что сможем сыграть на ноль"

Защитник "Реала" Даниэль Карвахаль в преддверии первого полуфинального матча Лиги чемпионов против "Атлетико" отметил, что команда намерена сделать большой шаг на пути к финалу. По его словам, все решат детали.

– Мне удалось принять участие в 15 мадридских дерби, – цитирует Карвахаля официальный сайт УЕФА. – Это большая привилегия. Нас ждет полуфинал Лиги чемпионов, и для каждого это является достаточной мотивацией. Мы не думаем о прошлом, у нас новые цели каждый год. В этом году мы планируем оказаться в Кардиффе. Завтра хотим сделать большой шаг в этом направлении.

Последние дерби были равными, без обилия голевых моментов. Все в итоге решали детали. Домашняя победа очень важна, в этом случае соперник должен будет раскрываться на "Висенте Кальдерон".

Болельщики очень важны для нас. Нам осталось провести в сезоне два домашних матча, и очень хочется, чтобы трибуны были 12-м игроком. Уверен, при помощи болельщиков мы сможем победить.

Надеюсь, что сможем сыграть на ноль. Но даже если и не сумеем это сделать, но в итоге доберемся до Кардиффа, то все будут счастливы.

Первый матч между "Реалом" и "Атлетико" состоится во вторник, 2 мая, начало – в 21:45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию.