Даниэль Карвахаль: "Моя задача - восстановиться к финалу Лиги чемпионов, если "Реал" туда пробьется"

Защитник "Реала" Даниэль Карвахаль отметил, что хотел бы принять участие в финале Лиги чемпионов, который состоится 3 июня в Кардиффе. Футболист получил травму бедра в первой полуфинальной игре турнира против "Атлетико" (3:0), из-за которой испанец не сможет помочь своей команде в течение месяца.

– Буду пытаться помочь команде на расстоянии в этот период, – цитирует Marca Карвахаля. – Надеюсь восстановиться к финалу Лиги чемпионов, но впереди у команды тяжелый путь и ответная игра против "Атлетико". Если "Реал" пробьется в финал – я сделаю все возможное, чтобы быть в состоянии помочь команде. Отдам на это все силы.