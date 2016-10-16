08:38 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Даниэль Карвахаль: "К игре против "Легии" "Реал" подходит в хорошем расположении духа"

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Защитник "Реала" Даниэль Карвахаль после игры 8-го тура чемпионата Испании против "Бетиса" (6:1) отметил, что мадридцы прибавили в реализации моментов. Также испанец подчеркнул, что предстоящие матчи группового турнира Лиги чемпионов против "Легии" будут иметь важное значение.

– Серьезный настрой команды на матч отразился на табло, – цитирует клубная пресс-служба Карвахаля. – В этой встрече мы были куда более эффективны, чем в предыдущих. Сбалансированность во всех линиях и интенсивное начало матча помогло нам добиться такого результата.

К игре против "Легии" мы подходим в хорошем расположении духа. Предстоящие матчи против польского клуба будут иметь большое значение при распределении мест в турнирной таблице. "Реал" это прекрасно понимает.

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