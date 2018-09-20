Дани Парехо: "Ювентус" без Роналду дважды за четыре года играл в финале Лиги чемпионов"

Полузащитник "Валенсии" Дани Парехо отметил, что "Ювентус" силен и без Криштиану Роналду. В матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов туринцы победили "Валенсию" на выезде со счетом 2:0, хотя в первом тайме был удален Криштиану Роналду.

– Роналду в последние годы блистал, – цитирует A Bola Парехо. – У него впечатляющие показатели. Но у "Ювентуса" и так отличная команда. Возможно, в составе туринцев давно не было звезды мирового уровня, но за последние четыре года "Ювентус" дважды играл в финале Лиги чемпионов.