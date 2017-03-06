Дани Карвахаль: "В ответном матче против "Наполи" "Реалу" будет сложно"

Защитник "Реала" Дани Карвахаль в преддверии ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов против "Наполи" отметил, что мадридцы должны сыграть без помарок, чтобы не позволить итальянцам проявить свои лучшие качества. Испанец выразил надежду, что его команда сможет выйти в четвертьфинал турнира.

– В первом матче мы добились хорошего результата, но завтра "Реалу" будет очень сложно, – цитирует клубная пресс-служба Карвахаля. – Безусловно, на таких стадионах, как в Неаполе, всегда приятно играть. Мы надеемся, что это противостояние закончится в нашу пользу. В первой игре соперник создал много опасных моментов. У них скоростная атака, они хорошо прессингуют, и чтобы не позволить "Наполи" проявить свои лучшие качества, мы должны сыграть без ошибок.

Отметим, что встреча в Италии состоится 7 марта и начнется в 22.45 по московскому времени. Первая игра в Мадриде завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.