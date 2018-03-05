Дани Алвес: "Завтра важный день - в истории "ПСЖ" еще не было таких побед"

Защитник "ПСЖ" Дани Алвес в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала" отметил, что у его команды есть возможность изменить историю. Футболист также добавил, что парижанам предстоит непростая игра.

– Это будет непростой матч, ведь "Реал" – очень мастеровитая команда, – цитирует пресс-служба УЕФА Алвеса. – Это серьезное испытание, которое в то же время предоставляет наш уникальный шанс пройти дальше. Хотим создать столько же моментов, сколько создали в первом матче, но с другим исходом. Если мне доверят произнести речь, я скажу, что мы должны воспользоваться этим шансом. У нас есть возможность изменить историю. "ПСЖ" достиг своего максимума в предыдущие годы. Теперь пришло время расширить границы и ступить дальше.

Я пришел сюда, чтобы изменить историю. Сейчас у нас есть такая возможность. Но не стоит думать об этом – мы должны действовать. Мы верим, что можем это сделать. Невозможно не чувствовать потерю такого игрока, как Неймар. Но плакать бесполезно – с этим нужно смириться. Я почти каждый день общаюсь с ним, и он сказал, что мы воссоединимся на более поздней стадии турнира.

Первый матч показал, что мы можем пройти дальше. Мы переигрывали "Реал" и создали больше моментов. Мы должны сыграть так все 90 минут в ответной встрече. Мы можем выбить из борьбы действующего победителя, и это превосходная мотивация для команды. Завтра важный день – в истории "ПСЖ" еще не было таких побед. Я приехал сюда не ради жилья или денег. Я приехал сюда, потому что я люблю соревноваться – дух соперничества у меня в крови. Возможность войти с клубом в историю не купишь ни за какие деньги. Мы должны сыграть умно и практически идеально. Требуется безупречное взаимопонимание между игроками для выхода в следующую стадию.

Напомним, что ответный матч "ПСЖ" - "Реал" состоится 6 марта и начнется в 22.45 по московскому времени. "СЭ проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.