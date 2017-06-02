Дани Алвес: "Ювентус" - не команда индивидуалистов, вот в чем мы сильны"

Защитник "Ювентуса" Дани Алвес в преддверии финала Лиги чемпионов с "Реалом" отметил, что пришел черед туринского клуба выиграть турнир. Он добавил, что у его команды достаточно энергии и оптимизма, чтобы взять кубок. Напомним, что мадридцы являются действующими победителями турнира.

– Будет здорово, если такой замечательный игрок, как Джиджи, получит трофей Лиги чемпионов, – приводит официальный сайт УЕФА слова Алвеса. - Он не перепишет его карьеру, но все же будет приятно. Сегодня ночью буду спать крепко, как всегда. И одноклубникам посоветую выспаться. Хотя не мне им советовать. В мире мало кто добился в футболе больше, чем они. Я же – вечный студент, всегда учусь.

Мы объединим усилия, выложимся по полной и постараемся увезти кубок домой. Мы не команда индивидуалистов, вот чем мы сильны. Надо оставаться командой.

Для меня тот факт, что мы играем с "Реалом", только добавляет изюминку. У меня хорошая статистика против них, но это же не матч Дани Алвес – "Реал", это матч "Ювентус" – "Реал". Матч против команды с богатым опытом. Мы здесь – молодежь, которая впервые вышла в финал. Потому что мы слишком часто его проигрывали. Мы не побеждали уже почти 20 лет, это наша история, но она не может состоять из одних только плохих новостей. Будем надеяться, пришел наш черед. Мы не боимся статистики "Реала". Мы голодны, у нас достаточно энергии и оптимизма, чтобы завоевать этот кубок.

Напомним, что финальный матч Лиги чемпионов "Ювентус" – "Реал" пройдет 3 июня в Кардиффе, начало игры в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.