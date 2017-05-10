Дани Алвес: "Ювентус" много работал, чтобы выйти в финал Лиги чемпионов"

Защитник "Ювентуса" Дани Алвес, ставший автором гола в ответном матче 1/2 финала плей-офф Лиги чемпионов с "Монако" (2:1), подчеркнул, что ему больше нравится делать результативные передачи. "СЭ" вел текстовую трансляцию встречи.

– Главное – я помог команде победить, – приводит Tmw слова Дани Алвеса. – Забиваю я нечасто, поэтому очень рад этому голу. Хотя отдавать результативные передачи мне нравится больше. Этот финал Лиги чемпионов – очередная возможность, которую мне дарит жизнь. Мы очень много работали, что попасть туда. Однако пока мы ничего не добились – нужно завоевать трофей.