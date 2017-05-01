Дани Алвес: "Ювентус" мечтает о золотом требле"

Защитник "Ювентус" Дани Алвес накануне матча 1/2 финала Лиги чемпионов против "Монако" признался, что туринцы мечтают о победе во всех турнирах в этом сезоне. Тем не менее, он отметил, что нужно просто ежедневно выполнять свою работу, чтобы достичь успеха.

- Есть шанс достичь еще одного финала Лиги чемпионов, и это дает нам очень сильную мотивацию, - цитирует Premium Sport Алвеса. - В последние годы "Ювентус" далеко заходил, но не выигрывал. Мы счастливы, что до сих пор боремся за все трофеи в сезоне. Думаем ли о золотом требле? Мы много работаем. Нужно просто делать свою работу каждый день, но также не стоит думать, что возможности оформить требл не существует. Мы можем выиграть все, и хотим мечтать.

Матч "Монако" - "Ювентус" состоится в среду, 3 мая, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.