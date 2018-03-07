12:08 | Футбол — Лига чемпионов

Дани Алвес высморкался и вытер руку об Роналду. Видео

5

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Реалом" (1:2) защитник хозяев Дани Алвес поступил некрасиво в отношении нападающего гостей Криштиану Роналду. Камеры выхватили момент, как в одном из эпизодов встречи бразилец вытер нос и губы, после чего той же рукой потрогал футболку проходящего мимо португальца.

5
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1/8 финала
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

Jean4

Сенсация! Вот что будем теперь обсуждать, какой там футбол, главное как игрок нос вытер!

14:16

Очень плохой мальчик

Это ведь расизм по отношению к белым людям!

13:29

sidnet78

а об алвеса вытерли ноги...

13:04

kashkovsky2010

Победить чего-то не помогло.

12:45

andrus69

Прикольно , теперь осталось найти момент где Роналдо в отместку пукнул обидчику в нос ))))

12:17

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!