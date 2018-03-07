Дани Алвес высморкался и вытер руку об Роналду. Видео

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Реалом" (1:2) защитник хозяев Дани Алвес поступил некрасиво в отношении нападающего гостей Криштиану Роналду. Камеры выхватили момент, как в одном из эпизодов встречи бразилец вытер нос и губы, после чего той же рукой потрогал футболку проходящего мимо португальца.
Jean4
Сенсация! Вот что будем теперь обсуждать, какой там футбол, главное как игрок нос вытер!
14:16
Очень плохой мальчик
Это ведь расизм по отношению к белым людям!
13:29
sidnet78
а об алвеса вытерли ноги...
13:04
kashkovsky2010
Победить чего-то не помогло.
12:45
andrus69
Прикольно , теперь осталось найти момент где Роналдо в отместку пукнул обидчику в нос ))))
12:17