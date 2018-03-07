Дани Алвес высморкался и вытер руку об Роналду. Видео

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Реалом" (1:2) защитник хозяев Дани Алвес поступил некрасиво в отношении нападающего гостей Криштиану Роналду. Камеры выхватили момент, как в одном из эпизодов встречи бразилец вытер нос и губы, после чего той же рукой потрогал футболку проходящего мимо португальца.

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