Дани Алвес: "Вернуться в "Барселону"? Для этого некоторым людям придется признать свои ошибки"

Защитник "Ювентуса" Дани Алвес заявил, что его возвращение в "Барселону" маловероятно. Бразилец с 2008 по 2016 год выступал за каталонцев. Завтра туринцы сыграют с сине-гранатовыми в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов на "Камп Ноу". Первый матч завершился победой итальянской команды (3:0).

- Я всегда отдаю всего себя на 100 процентов в каждом клубе, за который играю, - цитирует Football Italia Алвеса. - В "Барселоне" было замечательно, но я думаю, что для моего возвращения понадобилось бы изменить многие вещи, в том числе людей, которым пришлось бы признать допущенные ошибки. Некоторые люди любили меня в Барселоне, а некоторые - нет. Каталонцы - особенные люди, мой образ жизни не очень укладывается в то, что им нравится или что они думают. Не знаю, какой будет прием завтра, но я счастлив вернуться в то место, которое считал своим домом.

Матч "Барселона" - "Ювентус" состоится в среду, 19 апреля, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.