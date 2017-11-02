Дани Алвес: "В "Барселоне" нравилось играть против "Арсенала". Мы всегда доминировали"

Бывший защитник "Барселоны" Дани Алвес, в настоящее время выступающий за "ПСЖ", назвал "Арсенал" одним из самых удобных соперников для каталонцев Лиге чемпионов. Бразилец в составе испанского клуба играл против английской команды 6 раз (4 победы, 1 ничья, 1 поражение). Отметим, что единственную победу "канонирам" принес гол Андрея Аршавина.

- Нам нравилось играть с "Арсеналом", - цитирует FourFourTwo Алвеса. - У них такой же стиль игры, как у нас. Это помогало нам. Мы несколько раз играли с ними, все заканчивалось положительно. "Арсенал" - команда, против которой мы доминировали, контролировали игру. Каждый раз, когда мы играли против них, добивались хорошего результата.