Дани Алвес: "Шансы "Ювентуса" на выход в полуфинал 60 на 40"

Защитник "Ювентуса" Дани Алвес считает, что у "Барселоны" есть шансы на выход в 1/2 финала Лиги чемпионов, несмотря на победу туринцев в первой встрече 1/4 финала со счетом 3:0. Ответная игра пройдет завтра на "Камп Ноу".

- В Барселоне играть очень эмоционально, - цитирует Football Italia Алвеса. - Ранее у меня не было возможности вернуться и выйти на газон "Камп Ноу". Думаю, что шансы "Ювентуса" на выход в полуфинал 60 на 40. Необходимо проявить должное уважение, однако мы знаем, что все игры на "Камп Ноу" сложные. Хотим забивать голы, а не просто думать о защите. Намереваемся нанести вред "Барсе", и гол сыграет большую роль в этом. Конечно, "Барселона" в моем сердце, но нужно отделять фанатскую любовь от профессионального матча в определенный момент.

Матч "Барселона" - "Ювентус" состоится в среду, 19 апреля, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.