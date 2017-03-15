Дани Алвес: "С "Барселоной" лучше встретиться в финале"

Защитник "Ювентуса" Дани Алвес после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Порту" (1:0) выразил удовлетворение результатом встречи. Он подчеркнул, что команда настроена на победу в турнире.

– Идеально? Это если мы выиграем трофей, – приводит Tmw слова Дани Алвеса. – Если этого не произойдет, то речь будет идти только о хорошей работе. Подход должен быть таким, чтобы добиться цели. У нас в команде множество великих футболистов, которые хотят титул. "Барселона"? Лучше было бы встретиться с ней в финале. Потому в двухматчевом противостоянии против каталонцев очень тяжело.