Дани Алвес: "Реал" в 1998 году обыграл "Ювентус" в финале Лиги чемпионов за счет гола из офсайда"

Защитник "Ювентуса" Дани Алвес отметил, что у клуба есть давние счеты с "Реалом". Бразилец вспомнил гол Предрага Миятовича в финале Лиги чемпионов 1998 года в ворота "Юве", который был забит из офсайда. Тогда мадридцы выиграли со счетом 1:0.

- "Реал" не для всех является фаворитом, - приводит Marca слова Алвеса. - У "Ювентуса" есть давние счеты с ними, потому что в 1998 году они выиграли в финале только за счет гола из офсайда.

Напомним, что финальный матч Лиги чемпионов "Ювентус" – "Реал" пройдет 3 июня в Кардиффе, начало игры в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.