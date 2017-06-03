21:45 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Дани Алвес проводит сотый матч в Лиге чемпионов

Финал Лиги чемпионов против "Реала" стал для защитника "Ювентуса" Дани Алвеса сотым в главном еврокубковом турнире. Он стал 31-м футболистом, преодолевшим эту отметку. 

Помимо него, на поле вышли еще три футболиста, на счету которых не менее 100 матчей в Лиге чемпионов: форвард "Реала" Криштиану Роналду проводит 140-й матч, капитан мадридцев Серхио Рамос - 103-й, голкипер и капитан "Юве" Джанлуиджи Буффон - 101-й. Рекорд - 164 матча принадлежит еще одному бывшему футболисту "Реала", голкиперу Икеру Касильясу, защищающему цвета "Порту".

Трансляция матча "Ювентус" - "Реал"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. Финал
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