Дани Алвес: "Обычно "Ювентус" силен в обороне, но сегодня это был не так"

Защитник "Ювентуса" Дани Алвес после финального матча Лиги чемпионов с "Реалом" (1:4) подчеркнул, что в обороне команда сыграла ниже своего уровня. Он отдал должное мадридцам.
– Нам удалось сравнять счет после первого гола, но потом "Реал" попросту был лучше, – приводит Tmw слова Дани Алвеса. – В целом соперник действовал так, как мы и ожидали. Мы же обычно очень сильны в обороне, но сегодня это было не так. Если ты не поддерживаешь высокий уровень на протяжении всего матча, то такие оппоненты быстро наказывают.
Platinum1991
Для "Ювентуса" второй тайм получился ПРОСТО провальным, а мастерство игроков "Реала" оказалось намного выше. "Юве" пропустили за один матч больше, чем во всех предыдущих встречах в Лиге чемпионов. Не ожидал такой "прыти" от Ювентуса! Не ожидал. Предполагал равную игру - 50Х50, а получилась игра в ОДНИ ворота! В ворота Юве и РАЗГРОМ! Ювентус ПЕРЕГОРЕЛ! Юве - НЕ ГОРЮЙ! Надо лучше готовиться! Игроки Юве плохо сыграли в защите и вынимай аж целых 4 чяча. Многовато будет для финала Лиги чемионов! Криштиану Роналду оформил дубль и стал лучшим бомбардиром турнира! Роналду молодец, как и вся команда Реал! Отлично играли и второй раз подряд выиграли финал Лиги чемпионов! ВПЕРВЫЕ! Поздравляем Реал с победой!
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