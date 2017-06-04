Дани Алвес: "Обычно "Ювентус" силен в обороне, но сегодня это был не так"

Защитник "Ювентуса" Дани Алвес после финального матча Лиги чемпионов с "Реалом" (1:4) подчеркнул, что в обороне команда сыграла ниже своего уровня. Он отдал должное мадридцам.

– Нам удалось сравнять счет после первого гола, но потом "Реал" попросту был лучше, – приводит Tmw слова Дани Алвеса. – В целом соперник действовал так, как мы и ожидали. Мы же обычно очень сильны в обороне, но сегодня это было не так. Если ты не поддерживаешь высокий уровень на протяжении всего матча, то такие оппоненты быстро наказывают.