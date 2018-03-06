Дани Алвес: "Неймар сказал, что с ним мы еще сыграем на более поздних стадиях Лиги чемпионов"

Защитник "ПСЖ" Дани Алвес отметил, что команда не могла не почувствовать отсутствие Неймара, который получил травму. Форвард вылетел как минимум на 1,5 месяца и не сыграет с "Реалом" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

- Невозможно не почувствовать отсутствие такого игрока, как Неймар, - приводит пресс-служба УЕФА слова Дани Алвеса. - По этому поводу можно либо плакать, либо продолжать работать, и я выбираю второй вариант. Я разговариваю с Неймаром практически каждый день. Он сказал, что мы еще сыграем с ним на более поздней стадии турнира.