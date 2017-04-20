Дани Алвес: "Мне больно от вылета "Барселоны" из Лиги чемпионов"

Защитник "Ювентуса" Дани Алвес после ответного матча 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов с "Барселоной" (0:0) выразил сочувствие своему бывшему клубу. Первая встреча клубов в Италии завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, благодаря чему "Ювентус" вышел в полуфинал.

– Было трудно, но я рад за "Ювентус" и своих одноклубников, – цитирует Football Italia Алвеса. – Мне действительно отчасти грустно, поскольку это был вечер хороших воспоминаний о своих экс-одноклубниках и этом стадионе. Испытываю странные ощущения. Мне больно, но такова часть нашей профессии.