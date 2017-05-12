Дани Алвес - лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Защитник "Ювентуса" Дани Алвес признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Как сообщает пресс-служба УЕФА, 34-летний бразилец набрал 55 процентов голосов и опередил полузащитника "Реала" Иско, за которого проголосовали остальные 45 процентов участников опроса. Алвес в ответном матче 1/2 финала турнира против "Монако" отметился голом, который претендует на звание лучшего гола недели.