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Дани Алвес - лучший игрок недели в Лиге чемпионов

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Защитник "Ювентуса" Дани Алвес признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Как сообщает пресс-служба УЕФА, 34-летний бразилец набрал 55 процентов голосов и опередил полузащитника "Реала" Иско, за которого проголосовали остальные 45 процентов участников опроса. Алвес в ответном матче 1/2 финала турнира против "Монако" отметился голом, который претендует на звание лучшего гола недели.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/2 финала
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