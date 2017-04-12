Дани Алвес: "Игра с "Барселоной" была эмоциональной"

Защитник "Ювентуса" Дани Алвес признался, что для него матч против бывшей команды "Барселоны" был особенным. В первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов туринцы победили со счетом 3:0.

– Я бы не назвал это матчем всей жизни, но день был особенным, – цитирует AFP Алвеса. – Я встретился со своими друзьями, с командой, которая сделала из меня профессионала. Это было эмоционально. Но нельзя забывать о профессиональной стороне. Мы должны были надежно защищаться. И сработали мы на профессиональном уровне. Напряженность была высока. Остается еще 90 минут.