Дани Алвес: "Говорят, что я вытер сопли о Роналду. Мне что, два года?"

Защитник "ПСЖ" Дани Алвес отрицает, что во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Реалом" (1:2) вытер нос и губы, после чего той же рукой потрогал футболку проходящего мимо нападающего соперника Криштиану Роналду.

- Говорят, что я вытер сопли о футболку Роналду. Не знаю, в каком мире я живу. Мне что, два года, или людям, которые так считают, по два года? У меня бывают проблемы с дыханием, - цитирует Globo Esporte Дани Алвеса. - Я видел, что Роналду пытался ударить меня. Это футбол, мы соперники. Ничего личного. Я сказал ему: "Приятель, я такой же, как ты. Я не люблю проигрывать".