Дани Алвес: "Барселона" скучает по мне"

Защитник "Ювентуса" Дани Алвес накануне матча против "Барселоны" в 1/4 финала Лиги чемпионов заявил, что в стане каталонцев скучают по нему. Также он отметил, что в туринском клубе игроки порой слишком серьезны.

- Я уверен, что "Барселона" скучает по мне (смеется)! - приводит пресс-служба ФИФА слова Алвеса. - Я думаю, каталонцы ценили меня как профессионала, футболиста и как человека, который был хорош во всем, кто делал каждую игру уникальной, с новым танцем или новой музыкой или чем-то еще. Я приносил радость в раздевалку. Говорил с бывшими одноклубниками, и они сказали мне, что они скучают по мне. Говорят, я уникален.

Одна из проблем, с которой мне пришлось столкнуться в Италии, это излишняя серьезность. Мне нужно чувствовать радость в моей жизни. Мне нужна атмосфера. В "Ювентусе" же одноклубники порой могут быть немного серьезными и не очень выразительными. Я полная противоположность! Мне необходимо общее веселье. Надеюсь, "Юве" привыкнет ко мне, но если они этого не сделают, я просто постараюсь вписаться в коллектив.