ЦСКА заработал 23 миллиона евро, "Спартак" - почти 20 миллионов в прошлом сезоне Лиги чемпионов

Стали известны доходы российских клубов от участия в прошлогоднем розыгрыше Лиги чемпионов. ЦСКА заработал 23 025 000 евро, а "Спартак" - 19 908 000, информирует официальный сайт УЕФА.

ЦСКА получил 2 000 000 евро за квалификационный раунд, 12 700 000 - за участие в групповом этапе, 4 893 000 - за успешное выступление и 3 432 000 от телетрансляций.

"Спартак" заработал 12 700 000 за участие в групповом этапе, 3 131 000 - за успешное выступление и 4 077 000 от телетрансляций.

ЦСКА занял третье место в группе А, набрав 9 очков. "Спартак" также расположился на третьей строчке в группе E, набрав 6 очков.

Всего клубы-участники Лиги чемпионов-2017/18 заработали 1 412 602 000.

Отметим, что наибольшее количество денег заработал "Реал", ставший победителем турнира. Мадридский клуб получил 88 654 000 евро.

Все о Лиге чемпионов - здесь