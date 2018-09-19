ЦСКА забил "Виктории", но гол отменили. Что случилось?

На 85-й минуте матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов французский арбитр Бенау Бастьен не засчитал гол ЦСКА в ворота "Виктории" при счете 2:1 в пользу хозяев, команды из Пльзени.

Отмененный гол ЦСКА на 85-й минуте.

Мариу Фернандес (дальний из армейцев в чужой штрафной) принял мяч после заброса Влашича.

Отмененный гол ЦСКА на 85-й минуте.

После этого бразилец попытался пробить - и после падения сбил пытавшегося накрыть его соперника, капитана хозяев Хубника.

Отмененный гол ЦСКА на 85-й минуте.

Ахметов (№77) после борьбы со своим оппонентом нанес удар по воротам.

Отмененный гол ЦСКА на 85-й минуте.

Жамалетдинов (№75) оказался на пути мяча и подправил его в створ - положения "вне игры" у футболиста ЦСКА быть не могло.

Отмененный гол ЦСКА на 85-й минуте.

Главный судья Бенуа Бастьен взял паузу - и спровоцировал возмущение футболистов ЦСКА. После консультации с помощниками рефери к удивлению гостей взятие ворот отменил.

Желтую карточку по итогам эпизода получил прибежавший со своей половины поля к эпицентру событий Бекао.

Позже Бастьен отменил еще один гол армейцев - Жамалетдинов замкнул подачу из офсайда. При этом в добавленное время француз назначил пенальти в ворота хозяев - за фол в борьбе на Мариу Фернандесе, после чего Влашич сравнял счет.

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