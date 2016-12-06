ЦСКА взял Фернандеса на игру с "Тоттенхэмом"

ЦСКА вылетел в Лондон на матч 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Тоттенхэма", сообщает официальный сайт команды. В Англию отправился и защитник Мариу Фернандес, получивший повреждение в матче 17-го тура чемпионата России против "Урала" (4:0). У 26-летнего футболиста диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.
В Лондон ЦСКА отправился в следующем составе:
вратари Игорь Акинфеев, Сергей Чепчугов;
защитники Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Василий Березуцкий, Мариу Фернандес, Георгий Щенников;
полузащитники Алан Дзагоев, Бибрас Натхо, Понтус Вернблум, Александр Головин, Георгий Миланов, Астемир Гордюшенко, Зоран Тошич;
нападающие Федор Чалов, Ласина Траоре, Карлос Страндберг.
Матч против "Тоттенхэма" состоится 7 декабря. ЦСКА занимает последнее место в группе Е, набрав всего три очка. Для выхода в плей-офф Лиги Европы армейцам нужно обязательно побеждать на "Уэмбли".
Дополнительная информация
http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/armeytsy-vyleteli-v-london/