ЦСКА вышел в групповой турнир Лиги чемпионов!

ЦСКА на своем поле в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов обыграл "Янг Бойз" (2:0). Голами в составе красно-синих отметились Георгий Щенников и Алан Дзагоев.
Армейцы вышли в групповой турнир Лиги чемпионов, жеребьевка которого пройдет в четверг. ЦСКА попал в четвертую корзину.
Лига чемпионов
4-й отборочный раунд
Ответный матч
ЦСКА (Россия) – "Янг Бойз" (Швейцария) – 2:0 (1:0)
Голы: Щенников, 45 (1:0). Дзагоев, 64 (2:0).
ЦСКА: Акинфеев, Васин, В.Березуцкий, А.Березуцкий, Мариу Фернандес, Вернблум, Дзагоев (Натхо, 68), Головин, Щенников, Чалов (Жамалетдинов, 74), Витинью (Игнашевич, 90+2).
"Янг Бойз": фон Балльмоос, Мбабу, Нуху, фон Берген, Бенито (Лотомба, 74), Раве (Фасснахт, 73), Бертоне, Саного, Сулеймани, Ассале, Нсаме.
Предупреждения: Дзагоев, 48. Ассале, 50. А.Березуцкий, 60. Нуху, 79.
Судьи: СИДИРОПУЛОС, Димитриадис, Костарас (все Греция).
23 августа. Москва. Стадион "Арена ЦСКА".
Трансляция матча ЦСКА – "Янг Бойз"
Г⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽Л! @pfc_cska#UCL #ЛигаЧемпионов. Раунд плей-офф. 2-й матч. #ЦСКАЯнгБойз 1:0 45' Георгий Щенников @GShchennikov42 pic.twitter.com/dohLTt2EWv– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 23 августа 2017 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽Л! @pfc_cska#UCL #ЛигаЧемпионов. Раунд плей-офф. 2-й матч. #ЦСКАЯнгБойз 2:0 64' Алан Дзагоев (Общий счет 3:0) pic.twitter.com/zJJb4r66OJ– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 23 августа 2017 г.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2017-2018/qualify/-4/
odgsrres
Урааа....ЦВБП.
00:00 24 августа
Фуля
Пчёлка - азербайджан и кипр вышли, вот это молодцы ----------- Это будущие убийцы Спартака.
23:59
Бу-га-га!
Так и остались Митя и Чмока жить - поживать в коробке из-под "Nokia". А как мечтали в коробку из-под "Xerox" переехать...(((
23:59
Доктор Хряк
Как говорят наши либералы: Мои поздравления нашим партнёрам из конюшни! Рекордам Игоряна БЫТЬ !!!)))
23:59
gofma
В полк ускакала молодая лошадь, ускакала далеко, - молодцы лошадки, - дальше космос
23:58
SIZ170
..... понравилось, как швед бразилу в строй поставил ....ЗАЧЁТ
23:58
Jean4
asc0002, клоун здесь только ты. Что именно тебя смущает, нагретые шары при жеребьевке или название "политпроект"? Хотя можешь не отвечать, меня мнение таких людей не интересует. =)
23:58
gofma
В поле ускакала молодая лошадь, лошадь ускакала, - ну и все.... Поздравление лошадкам, дальше - космос.
23:57
Доктор Хряк
Как говорят наши либералы: Мои поздравления нашим партнёрам из конюшни! Рекордам Игоряна БЫТЬ !!!)))
23:57
Тарасено
Молодцы, лошадки, на классе и чуть на везении. Бум болеть дальше)
23:57
вояка
Пожелаем удачи в группе! А там уж ..... куда вынесет ....глядишь, как и в швейцарии старик хоттабыч подсобит ... ему правда придётся стараться в поте лица (если конечно решит помочь). В атаке армейцев Витинью-Чалов явно слабее чем, скажем, Вагнер Лав-Олич. Впрочем- скоро всё увидим.
23:56
Пчёлка
азербайджан и кипр вышли, вот это молодцы
23:56
сабзеро
Играли сегодня шикарно, особенно в первом тайме. С такой игрой с перепугу можно и из группы выйти. Особенно, если Гинер премиальные не зажмет и напа нормального купит.
23:56
Новоуепинни
Кстати, да. Так фанатеть от кол-ва очков, че-та там каждый раз считать и следить за португалией или францией могут тока реально больные люди, которым больше заняться нечем ))
23:55
Mon65
Молодцы! Прошли с некоторым запасом. Спасибо Игорю! Теперь бы сохранить этот настрой и на Группу!
23:55
SIZ170
просто.... МОЛОДЦЫ!!! С Победой!!!
23:54
Thergothon
Поздравляю коней. Молодцы! Надеюсь, со Спартаком не обосрутся в группе.
23:54
Новоуепинни
сабзеро Новоуепинни Поздравы коням. Задача на сезон выполнена. На этом - все, аллес. В след году в ЛЧ не попадете. Вместо нормального развития продлили себе застой и агонию ______________________________________ Не ссы, просто у нас сейчас кризис. Прикинь что будет, когда мы из него выйдем. 23:48 --------------------- Не выйдете. Кризис у вас системный, перманентный и подходный. Поэтому это не кризис, а обычное состояние. А в связи с обветшалостью уже даж на 2 и 3 место в чемпе почти гарантированно не заберетесь
23:53
Док_
Бонч Бруевич Надоели. В ЛЕ больше бы очков для России набрали. 23:40 =========================================================================================================== Вот эти скуления про больше очков для России (да еще с таким интеллигентным ником) порядков задрали)). Спроси у него - зачем больше очков-то? Ведь скажет, чтобы было больше команд в Лиге чемпионов)).
23:53
asc0002
Jean4 Поздравляю конников! Два клуба будут летать в космосе, хоть и не долго.) Да и группа у них чувствую будет просто огонь, не чета купленным группам полит проекта.))) ------ Клоун, по твоей же аналогии, если бы не купленный плей-офф, у вас максимум была бы группа ЛЕ.
23:52
serzheo
ЦСКА - поздравляшки . Хорошая игра.
23:51
Фуля
Вот что значит, что в ЦСКА появился ТРЕНЕР.
23:50
сабзеро
Новоуепинни Поздравы коням. Задача на сезон выполнена. На этом - все, аллес. В след году в ЛЧ не попадете. Вместо нормального развития продлили себе застой и агонию ______________________________________ Не ссы, просто у нас сейчас кризис. Прикинь что будет, когда мы из него выйдем.
23:48
Broadcast
Ну что, точно в сборную 4 лучших РФ игроков от ЦСКА и +1 - Дзагоев?
23:48
EVIL915
Лучшая игра в Евро, среди русских! Спасибо Армейцы!
23:48
Курт Лямке
С победой!
23:47
Meddle
Еще раз всех с победой! Теперь поболеем за Зенит и Краснодар. Удачи нам всем!
23:47
HAZELSAMARA
Теперь с Акинфеева пятый "сухарик".
23:47
$n10nep$
Кстати, Смока просил передать, что он лузер полный.
23:47
Фуля
ravilius777-к сожалению дальше будет БОЛЬ ------------- Не факт. Боль ушла в английский космос чемпионшипа.
23:47