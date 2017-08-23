Уличная атлетика при поддержке Datsun
23:34 | Футбол — Лига чемпионов

ЦСКА вышел в групповой турнир Лиги чемпионов!

Среда. Москва. ЦСКА - "Янг Бойз" - 2:0. 45-я минута. Защитник Георгий ЩЕННИКОВ открыл счет в матче. Фото REUTERS
Среда. Москва. ЦСКА - "Янг Бойз" - 2:0. 45-я минута. Защитник Георгий ЩЕННИКОВ открыл счет в матче. Фото REUTERS
87

ЦСКА на своем поле в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов обыграл "Янг Бойз" (2:0). Голами в составе красно-синих отметились Георгий Щенников и Алан Дзагоев.

Армейцы вышли в групповой турнир Лиги чемпионов, жеребьевка которого пройдет в четверг. ЦСКА попал в четвертую корзину.

Лига чемпионов

4-й отборочный раунд

Ответный матч

ЦСКА (Россия) – "Янг Бойз" (Швейцария) – 2:0 (1:0)

Голы: Щенников, 45 (1:0). Дзагоев, 64 (2:0).

ЦСКА: Акинфеев, Васин, В.Березуцкий, А.Березуцкий, Мариу Фернандес, Вернблум, Дзагоев (Натхо, 68), Головин, Щенников, Чалов (Жамалетдинов, 74), Витинью (Игнашевич, 90+2).

"Янг Бойз": фон Балльмоос, Мбабу, Нуху, фон Берген, Бенито (Лотомба, 74), Раве (Фасснахт, 73), Бертоне, Саного, Сулеймани, Ассале, Нсаме.

Предупреждения: Дзагоев, 48. Ассале, 50. А.Березуцкий, 60. Нуху, 79.

Судьи: СИДИРОПУЛОС, Димитриадис, Костарас (все Греция).

23 августа. Москва. Стадион "Арена ЦСКА".

Первый матч – 1:0.

Трансляция матча ЦСКА – "Янг Бойз"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2017-2018/qualify/-4/​

87
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. ЦСКА vs "Янг Бойз"
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (87)
Войти, чтобы оставить комментарий

odgsrres

Урааа....ЦВБП.

00:00 24 августа

Фуля

Пчёлка - азербайджан и кипр вышли, вот это молодцы ----------- Это будущие убийцы Спартака.

23:59

Бу-га-га!

Так и остались Митя и Чмока жить - поживать в коробке из-под "Nokia". А как мечтали в коробку из-под "Xerox" переехать...(((

23:59

Доктор Хряк

Как говорят наши либералы: Мои поздравления нашим партнёрам из конюшни! Рекордам Игоряна БЫТЬ !!!)))

23:59

gofma

В полк ускакала молодая лошадь, ускакала далеко, - молодцы лошадки, - дальше космос

23:58

SIZ170

..... понравилось, как швед бразилу в строй поставил ....ЗАЧЁТ

23:58

Jean4

asc0002, клоун здесь только ты. Что именно тебя смущает, нагретые шары при жеребьевке или название "политпроект"? Хотя можешь не отвечать, меня мнение таких людей не интересует. =)

23:58

gofma

В поле ускакала молодая лошадь, лошадь ускакала, - ну и все.... Поздравление лошадкам, дальше - космос.

23:57

Доктор Хряк

Как говорят наши либералы: Мои поздравления нашим партнёрам из конюшни! Рекордам Игоряна БЫТЬ !!!)))

23:57

Тарасено

Молодцы, лошадки, на классе и чуть на везении. Бум болеть дальше)

23:57

вояка

Пожелаем удачи в группе! А там уж ..... куда вынесет ....глядишь, как и в швейцарии старик хоттабыч подсобит ... ему правда придётся стараться в поте лица (если конечно решит помочь). В атаке армейцев Витинью-Чалов явно слабее чем, скажем, Вагнер Лав-Олич. Впрочем- скоро всё увидим.

23:56

Пчёлка

азербайджан и кипр вышли, вот это молодцы

23:56

сабзеро

Играли сегодня шикарно, особенно в первом тайме. С такой игрой с перепугу можно и из группы выйти. Особенно, если Гинер премиальные не зажмет и напа нормального купит.

23:56

Новоуепинни

Кстати, да. Так фанатеть от кол-ва очков, че-та там каждый раз считать и следить за португалией или францией могут тока реально больные люди, которым больше заняться нечем ))

23:55

Mon65

Молодцы! Прошли с некоторым запасом. Спасибо Игорю! Теперь бы сохранить этот настрой и на Группу!

23:55

SIZ170

просто.... МОЛОДЦЫ!!! С Победой!!!

23:54

Thergothon

Поздравляю коней. Молодцы! Надеюсь, со Спартаком не обосрутся в группе.

23:54

Новоуепинни

сабзеро Новоуепинни Поздравы коням. Задача на сезон выполнена. На этом - все, аллес. В след году в ЛЧ не попадете. Вместо нормального развития продлили себе застой и агонию ______________________________________ Не ссы, просто у нас сейчас кризис. Прикинь что будет, когда мы из него выйдем. 23:48 --------------------- Не выйдете. Кризис у вас системный, перманентный и подходный. Поэтому это не кризис, а обычное состояние. А в связи с обветшалостью уже даж на 2 и 3 место в чемпе почти гарантированно не заберетесь

23:53

Док_

Бонч Бруевич Надоели. В ЛЕ больше бы очков для России набрали. 23:40 =========================================================================================================== Вот эти скуления про больше очков для России (да еще с таким интеллигентным ником) порядков задрали)). Спроси у него - зачем больше очков-то? Ведь скажет, чтобы было больше команд в Лиге чемпионов)).

23:53

asc0002

Jean4 Поздравляю конников! Два клуба будут летать в космосе, хоть и не долго.) Да и группа у них чувствую будет просто огонь, не чета купленным группам полит проекта.))) ------ Клоун, по твоей же аналогии, если бы не купленный плей-офф, у вас максимум была бы группа ЛЕ.

23:52

serzheo

ЦСКА - поздравляшки . Хорошая игра.

23:51

Фуля

Вот что значит, что в ЦСКА появился ТРЕНЕР.

23:50

сабзеро

Новоуепинни Поздравы коням. Задача на сезон выполнена. На этом - все, аллес. В след году в ЛЧ не попадете. Вместо нормального развития продлили себе застой и агонию ______________________________________ Не ссы, просто у нас сейчас кризис. Прикинь что будет, когда мы из него выйдем.

23:48

Broadcast

Ну что, точно в сборную 4 лучших РФ игроков от ЦСКА и +1 - Дзагоев?

23:48

EVIL915

Лучшая игра в Евро, среди русских! Спасибо Армейцы!

23:48

Курт Лямке

С победой!

23:47

Meddle

Еще раз всех с победой! Теперь поболеем за Зенит и Краснодар. Удачи нам всем!

23:47

HAZELSAMARA

Теперь с Акинфеева пятый "сухарик".

23:47

$n10nep$

Кстати, Смока просил передать, что он лузер полный.

23:47

Фуля

ravilius777-к сожалению дальше будет БОЛЬ ------------- Не факт. Боль ушла в английский космос чемпионшипа.

23:47