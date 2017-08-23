ЦСКА вышел в групповой турнир Лиги чемпионов!

ЦСКА на своем поле в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов обыграл "Янг Бойз" (2:0). Голами в составе красно-синих отметились Георгий Щенников и Алан Дзагоев.

Армейцы вышли в групповой турнир Лиги чемпионов, жеребьевка которого пройдет в четверг. ЦСКА попал в четвертую корзину.

Лига чемпионов

4-й отборочный раунд

Ответный матч

ЦСКА (Россия) – "Янг Бойз" (Швейцария) – 2:0 (1:0)

Голы: Щенников, 45 (1:0). Дзагоев, 64 (2:0).

ЦСКА: Акинфеев, Васин, В.Березуцкий, А.Березуцкий, Мариу Фернандес, Вернблум, Дзагоев (Натхо, 68), Головин, Щенников, Чалов (Жамалетдинов, 74), Витинью (Игнашевич, 90+2).

"Янг Бойз": фон Балльмоос, Мбабу, Нуху, фон Берген, Бенито (Лотомба, 74), Раве (Фасснахт, 73), Бертоне, Саного, Сулеймани, Ассале, Нсаме.

Предупреждения: Дзагоев, 48. Ассале, 50. А.Березуцкий, 60. Нуху, 79.

Судьи: СИДИРОПУЛОС, Димитриадис, Костарас (все Греция).

23 августа. Москва. Стадион "Арена ЦСКА".

Первый матч – 1:0.

Трансляция матча ЦСКА – "Янг Бойз"