ЦСКА вылетел в Швейцарию на матч Лиги чемпионов против "Янг Бойз"

ЦСКА отправился на первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против "Янг Бойз", сообщает пресс-служба армейцев. Красно-синие прилетят в Цюрих, откуда на автобусе доберутся до Берна.

На игру армейцы отправилась в следующем составе:

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.

Защитники: Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Мариу Фернандес, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин, Виктор Васин, Сергей Игнашевич.

Полузащитники: Понтус Вернблум, Александр Головин, Алан Дзагоев, Георгий Миланов, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко, Хетаг Хосонов.

Нападающие: Витинью, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре, Федор Чалов.