09:58 | Футбол — Лига чемпионов

ЦСКА вылетел в Швейцарию на матч Лиги чемпионов против "Янг Бойз"

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ЦСКА отправился на первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против "Янг Бойз", сообщает пресс-служба армейцев. Красно-синие прилетят в Цюрих, откуда на автобусе доберутся до Берна.

На игру армейцы отправилась в следующем составе:

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.

Защитники: Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Мариу Фернандес, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин, Виктор Васин, Сергей Игнашевич.

Полузащитники: Понтус Вернблум, Александр Головин, Алан Дзагоев, Георгий Миланов, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко, Хетаг Хосонов.

Нападающие: Витинью, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре, Федор Чалов.

Первая встреча "Янг Бойз"- ЦСКА состоится во вторник, 15 августа, в Берне, начало – в 21.45 по московскому времени. Ответный матч пройдет в Москве 23 августа. "СЭ" проведет трансляцию игры "Янг Бойз" - ЦСКА.

Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/liga/armeytsy-vyleteli-v-shveytsariyu/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Andrewxyz

Янг бойз, они же молодые мальчишки, надерут задницу старикам из цска.

10:55

Красно Белый Питер

Это начало Конца:))

10:30