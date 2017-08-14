ЦСКА вылетел в Швейцарию на матч Лиги чемпионов против "Янг Бойз"

ЦСКА отправился на первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против "Янг Бойз", сообщает пресс-служба армейцев. Красно-синие прилетят в Цюрих, откуда на автобусе доберутся до Берна.
На игру армейцы отправилась в следующем составе:
Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.
Защитники: Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Мариу Фернандес, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин, Виктор Васин, Сергей Игнашевич.
Полузащитники: Понтус Вернблум, Александр Головин, Алан Дзагоев, Георгий Миланов, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Астемир Гордюшенко, Хетаг Хосонов.
Нападающие: Витинью, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре, Федор Чалов.
Первая встреча "Янг Бойз"- ЦСКА состоится во вторник, 15 августа, в Берне, начало – в 21.45 по московскому времени. Ответный матч пройдет в Москве 23 августа. "СЭ" проведет трансляцию игры "Янг Бойз" - ЦСКА.
Дополнительная информация
http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/liga/armeytsy-vyleteli-v-shveytsariyu/
Andrewxyz
Янг бойз, они же молодые мальчишки, надерут задницу старикам из цска.
10:55
Красно Белый Питер
Это начало Конца:))
10:30