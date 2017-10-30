ЦСКА вылетел в Швейцарию на матч Лиги чемпионов против "Базеля"

Футболисты ЦСКА отправились на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Базелем", информирует пресс-служба армейцев. На игру отправился и полузащитник Алан Дзагоев, который получил повреждение во встрече против "Манчестер Юнайтед" (1:4).

Первая игра между ЦСКА и "Базелем" завершилась победой швейцарцев - 0:2. После трех туров армейцы занимают третье место, в активе красно-синих три очка. "Базель" расположился на второй строчке в турнирной таблице с шестью очками.

Матч состоится завтра, 31 октября. Начало - в 22.45 по московскому времени."СЭ" проведет трансляцию встречи.