ЦСКА вылетел в Германию на матч с "Байером"

ЦСКА вылетел в Германию, где завтра проведет матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Байером" (начало – в 21:45 по московскому времени).
На игру красно-синие отправились в следующем составе:
вратари - Игорь Акинфеев, Сергей Чепчугов;
защитники - Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Георгий Щенников;
полузащитники – Алан Дзагоев, Зоран Тошич, Бибрас Натхо, Понтус Вернблум, Роман Еременко, Александр Головин, Алексей Ионов, Георгий Миланов;
нападающие - Ласина Траоре, Карлуш Страндберг.
Ad litteram
Там ему 3:0 и прилетит.
11:59
slgeo
на ракете?
11:57
igorvasilevich
Конифей опять пропустит.
11:44