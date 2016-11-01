ЦСКА вылетел на матч с "Монако" без Дзагоева

Игроки ЦСКА отправились в Монако, где в рамках 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов встретится с одноименным клубом, сообщает официальный сайт армейцев. Отметим, что в числе вылетевших нет травмированного Алана Дзагоева.

Полностью список футболистов выглядит следующим образом: вратари - Акинфеев, Чепчугов; защитники - А. Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, В. Березуцкий, Мариу Фернандес, Щенников; полузащитники - Тошич, Натхо, Вернблум, Головин, Ионов, Миланов; нападающие - Траоре, Страндберг.

Встреча состоится 2 ноября, начало - в 22.45 по московскому времени. После трех туров подопечные Леонида Слуцкого с 2 очками занимают последнее место в группе, "Монако" лидирует с 5 очками.