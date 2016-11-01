11:13 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

ЦСКА вылетел на матч с "Монако" без Дзагоева

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Игроки ЦСКА отправились в Монако, где в рамках 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов встретится с одноименным клубом, сообщает официальный сайт армейцев. Отметим, что в числе вылетевших нет травмированного Алана Дзагоева.

Полностью список футболистов выглядит следующим образом: вратари - Акинфеев, Чепчугов; защитники - А. Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, В. Березуцкий, Мариу Фернандес, Щенников; полузащитники - Тошич, Натхо, Вернблум, Головин, Ионов, Миланов; нападающие - Траоре, Страндберг.

Встреча состоится 2 ноября, начало - в 22.45 по московскому времени. После трех туров подопечные Леонида Слуцкого с 2 очками занимают последнее место в группе, "Монако" лидирует с 5 очками.

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Дополнительная информация

http://www.pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/liga/armeytsy-otpravilis-v-montekarlo/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Al Rains

Видимо, полетели, чтобы вылететь... опять будет игра с привкусом отраорения...наиграем заодно для них игрока, чож своих молодых ставить, раз такие идиотские контракты подписываем... или сказ о том, как перечеркнуть разом все предыдущие пять сезонов и разбираться потом: кто виноват и что делать!?!?!?

12:31

pussykitty

Еще сыграть не успели, а ЦСКА уже вылетел. Как в "Исскуство войны Сунь-Цьзю". Победитель сначала побеждает и лишь затем вступает в схватку, па проигравший сначала вступает в бой, и только затем старается победить. В ЦСКА все наоборот. ЦСКА сначала вылетел из лиги чемпионов, и лишь затем провел безвольные игры.

12:05

woldy

Слово "вылетел" в заголовке выглядит как-то пугающе..))

11:57

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