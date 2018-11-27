20:19 | Футбол — Лига чемпионов

ЦСКА - "Виктория": команды могут сыграть оранжевым мячом из-за снегопада

Обсудить
0

В игре 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и "Викторией" может быть использован оранжево-звездный мяч, информирует официальный Твиттер УЕФА. Причина - снегопад в Москве.

ЦСКА занимает 3-е место в группе G, имея в активе 4 очка после четырех туров.

ЦСКА - Виктория Пл

Все о Лиге чемпионов - здесь

Опрос

Как закончится матч 5-го тура Лиги чемпионов "Локомотив" - "Галатасарай"?
Обсудить
голосовать
Обсудить
0
Загрузка...
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 5-й тур. ЦСКА - "Виктория", "Локо" - "Галатасарай"
Материалы других СМИ
Загрузка...