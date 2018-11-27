ЦСКА - "Виктория": команды могут сыграть оранжевым мячом из-за снегопада

В игре 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и "Викторией" может быть использован оранжево-звездный мяч, информирует официальный Твиттер УЕФА. Причина - снегопад в Москве.

🌨️ Если в Москве продолжится снегопад, мы, возможно, впервые увидим в деле оранжево-звездный мяч образца этого сезона ⚽️@pfc_cska 🆚 Виктория#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/gWUKcIA6jR – UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 27 ноября 2018 г.

ЦСКА занимает 3-е место в группе G, имея в активе 4 очка после четырех туров.

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