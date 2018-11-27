ЦСКА - "Виктория": Грушка - в воротах пльзеньцев, Хоры - в атаке

Стал известен состав "Виктории" на матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА. Место в воротах займет Алеш Грушка, в первой игре (2:2) против армейцев играл Матуш Козачик, который сегодня в запасе.

Грушка - Ржезник, Хейда, Хубник, Лимберски - Прохазка, Хрошовски - Петржела, Чермак, Коваржик - Хоры.

Запасные - Козачик, Хоржава, Копич, Буха, Гавел, Ржезничек, Перница.

ЦСКА - "Виктория": Лига чемпионов, групповой турнир, 5-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 20.55 (мск)