ЦСКА – "Виктория". Бодрый прогноз Грушевского

Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский поделился с "СЭ" своими ожиданиями по поводу предстоящего сегодня вечером матча 5-го тура Лиги чемпионов в группе G, в котором армейцы примут чешскую "Викторию". Встреча пройдет на стадионе "Лужники" (20.55 по московскому времени).

– Конечно, предполагаю, что ЦСКА более сильная и классная команда. Но не стоит забывать, что встреча в Чехии закончилась вничью (2:2 – Прим. "СЭ"), – сказал Грушевский. – Мы все-таки говорим о новом, молодом коллективе, которому свойственны перепады. При этом вижу хорошие предпосылки к тому, что красно-синие покажут хороший футбол. Конечно, знаю, что и ничья может устроить с точки зрения выхода в плей-офф Лиги Европы, но хочется увидеть победу. Армейские болельщики рассчитывают на нее рассчитывают. Если ЦСКА сыграет так же мощно, как в первом тайме против "Зенита" (в 14-м туре РПЛ москвичи дома победили питерцев со счетом 2:0 – Прим. "СЭ"), то в этом случае появится уверенность в нужном результате.

– Что может помешать красно-синим? Недооценка соперника, травмы ряда футболистов?

– Недооценки быть не может, потому что команда уже приобрела опыт Лиги чемпионов. Вспомните, как непросто пришлось в первом матче, к тому же к судейству тогда возникли вопросы. Плюс случилась очень обидная неудача в домашней встрече с "Ромой" (1:2 – Прим. "СЭ"). Надеюсь, теперь удача компенсирует убыток, нанесенный ЦСКА в московской игре с итальянцами. Считаю, что армейцы достойны компенсации за тот ущерб.

– Но если ЦСКА уступит чехам, то можно будет назвать выступление в ЛЧ неудачным?

– Об этом нужно надо говорить по итогам группового турнира, ведь у ЦСКА есть еще выезд в Мадрид. Правда, второй раз успешно сыграть с "Реалом" крайне сложно. Но испанцев тоже "штормит": взять хотя бы последнее поражение от аутсайдера примеры "Эйбара" (0:3 – Прим. "СЭ"). Не могу сказать, что мы обречены на "Сантьяго Бернабеу".

– Каким сегодня станет итог встречи?

– Уверен, что в районе 23 часов по Москве у ЦСКА будет приподнятое настроение. (Арман Мкртчян)

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА - "Виктория". Начало игры - во вторник, 27 ноября, в 20.55 (время московское).